Professor é encontrado morto em Serra Talhada

O professor José Vicente Neto, de 37 anos, foi encontrado morto em sua residência nesta Segunda (24). De acordo com as informações colhidas até o momento, uma mulher responsável pela limpeza da casa do professor chegou para trabalhar, chamou pela porta, mas não foi atendida e também não conseguiu falar com o mesmo pelo celular. Ela resolveu arrombar a porta, quando encontrou o corpo de José Vicente Neto já sem vida.

As suspeitas da causa da morte até agora se resumem a um AVC – Acidente Vascular Cerebral. José Vicente era Doutor em psicologia e ministrava aulas na Facist, que é parte integrante do prédio da AESET (Autarquia Educacional de Serra Talhada). Ele também trabalhava como psicólogo do Creas pela prefeitura municipal.

José Vicente residia sozinho no Bairro São Cristóvão. Era cadeirante e natural da cidade de Cajazeiras (PB). Professores e alunos da Autarquia lamentaram a morte prematura do professor.

Por Lucas Andrade -Portal Nayn Neto