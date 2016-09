Professores da UFPE vão parar as atividades no próximo dia 22

Os professores da Universidade Federal de Pernambuco vão parar as atividades no próximo dia 22. O ato de protesto foi decidido em assembleia, nesta quarta-feira, e faz parte da mobilização das centrais sindicais devido à atual conjuntura política do país. A categoria não descarta a possibilidade de greve, mas, por enquanto, fará o movimento paredista pontual e vai instituir uma comissão de mobilização para discutir ações estratégicas.

A assembleia, articulada pela Associação dos Docentes da UFPE, aconteceu no auditório Professor Paulo Rosas, às 10h. De acordo com a entidade, a perda dos direitos trabalhistas, as premissas negativas da PEC 241 e PLP 257 e a ameaça de greve geral não podem ser deixadas de lado.

Através de nota a imprensa, a Adufepe adiantou que a paralisação é apenas o primeiro passo. “A greve, por consequência, uma consolidação dessa luta pelos direitos e por uma universidade pública”.

Do Diário de Pernambuco