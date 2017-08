Programa abre inscrição para aluno da rede pública de Pernambuco tirar carteira de motorista de graça

Etão abertas as inscrições para o programa que concede de forma gratuita carteiras de motorista para estudantes e ex-alunos de escolas públicas de Pernambuco. O CNH Popular-Enem oferece 265 vagas. O cadastramento deve ser feito pela internet e segue até quinta-feira (31).

O programa é desenvolvido em parceria entre a Secretaria Estadual de Educação (SEE) e o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran). Podem participar estudantes da Rede Estadual de Ensino. Eles precisam comprovar matrícula nos Ensinos Fundamental e Médio.

Também estão aptos a se inscrever estudantes matriculados em Educação de Jovens e Adultos (EJA Fundamental e Médio) e nos Projetos de Correção de Fluxo. A iniciativa é válida para os 184 municípios do estado, bem como Fernando de Noronha.

Os jovens devem ter, no mínimo, 18 anos de idade. Os ex-alunos precisam comprovar a conclusão do Ensino Médio no intervalo de um ano. O governo exige, ainda, documentos sobre a realização do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), em 2016.

Ao preencher o formulário de pré-inscrição, o candidato deverá anexar os seguintes documentos: cópia digitalizada da identidade, cópia digitalizada do CPF e comprovante digitalizado de residência, além do resultado do Enem 2016.

Para obter o resultado do exame nacional, o candidato deverá entrar no site do Institutop Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Em seguida, precisa imprimir a sua nota.

A secretaria de Educação alerta no edital que documentos digitalizados em baixa resolução/qualidade, ilegíveis ou não oficiais não serão considerados. Isso vai provocar a desclassificação do candidato. Os organizadores aceitarão comprovantes de residência em nome do candidato ou em nome de terceiros (pai, mãe ou responsável legal).

Seleção

A seleção dos candidatos aptos a participar do Programa será realizada pela Gerência de Programas e Projetos Especiais (GERPE) com base nas notas do Enem 2016. Os que apresentarem os melhores desempenhos serão classificados em ordem decrescente, a partir da média simples, até o limite de vagas do Programa CNH Popular-Enem. De acordo com o edital, cada escola poderá ter um candidato contemplado. Em caso de emapte nas notas, a escolha será feita a partir dos seguintes critérios: maior nota em linguagem, melhor colocação em matémática e nota de redação. Po último, será levada em consideração a idade do candidato. No Detran A partir da remessa das informações pela Secretaria de Educação, o Detran ficará responsável pela convocação dos candidatos selecionados e para a apresnetação dos documentos necessários para tirar a habilitação. O processo de inscrição no sistema do Departamento de Trânsito ocorrerá entre os dias 6 e 30 de setembro. O Agendamento do atendimento no site do órgão ocorrerá no período compreendido entre 1º de outubro e 22 de dezembro. (G1)