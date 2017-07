Programa de bolsas integrais em cursos superiores oferece 101 vagas em sete cidades de PE. Serra Talhada está na lista

Os estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas ou privadas em Pernambuco como bolsistas integrais devem ficar atentos. Estão abertas, até a segunda-feira (19), as inscrições no FormaSUS, iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde que oferta bolsas de ensino integrais em cursos de nível superior. Ao todo, há 101 bolsas para os cursos de medicina, biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social.

Os interessados devem se inscrever na internet, onde também é possível conferir o edital da seleção e um arquivo com perguntas frequentes, além de um manual explicativo com o passo a passo de como fazer a inscrição. A classificação é baseada na média geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo possível utilizar a nota dos anos de 2015 ou 2016. O resultado preliminar do certame está previsto para ser divulgado em 30 de junho.