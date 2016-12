Programação especial movimenta aniversário da cidade de Salgueiro

A cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, completa 181 anos de fundação nesta sexta-feira (23). Durante todo o dia, será realizada uma programação especial, com inaugurações, corrida e lançamento de um catálogo com peças produzidas pelos artesãos do município.

Pela manhã, às 7h, acontece a Corrida Raimundo de Sá. Tradicional na região, o percurso relembra o caminho feito por Raimundo de Sá durante os três dias que ficou perdido na mata, fato que deu início ao processo de fundação da cidade. A largada será na fazenda Boa Vista, no DNOCs e, a chegada, na Catedral da Diocese de Salgueiro.

Durante todo dia, haverá inauguração de obras de infraestrutura e requalificação da cidade e, à noite, a partir das 19h, acontece o lançamento do catálogo “Salgueiro feita a mão”, que registra o trabalho dos artesãos locais, como Mestre Jaime e Zé do Mestre. A programação completa pode ser encontrada no site da Prefeitura de Salgueiro. (G1)