Projeto de expansão da Univasf prevê abertura de cursos em Salgueiro

O projeto de expansão da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) para a cidade de Salgueiro, no Sertão pernambucano, foi aprovado na noite dessa sexta-feira (14). A proposta inicial é implantar os cursos de engenharia da produção e ciência da computação, atendendo demandas de ensino superior do Sertão Central. A ideia é criar pelo menos 40 vagas para cada graduação.

O parecer da comissão interna da Univasf estima que o investimento de implantação seja de R$ 12 milhões. A unidade deve começar a funcionar entre dois a três anos.

O Conselho Universitário (Conuni), que é composto por 63 membros entre docentes, técnico-administrativos, discentes e um representante da comunidade externa, decidiu favoravelmente pela implantação do novo campus em reunião, sexta passada (7), na sede da universidade em Petrolina. A proposta do Ministério da Educação (MEC) passou por um longo rito de apreciação da comunidade acadêmica ao longo dos últimos três meses.

A Univasf possui atualmente seis campi, localizados nas cidades de Petrolina (PE), Juazeiro, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso (BA) e em São Raimundo Nonato (PI). O último campus criado foi o de Paulo Afonso, que oferta o curso de medicina e cujas atividades acadêmicas iniciaram em setembro de 2014.

Da Folha de Pernambuco