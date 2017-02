Projeto de reajuste salarial de PMs e bombeiros é aprovado em primeira votação na Alepe

Antes mesmo de os parlamentares votarem a proposta, o projeto motivou um debate acalorado entre os deputados. Nas galerias, policiais e bombeiros militares que assistiam à sessão aplaudiram as falas contrárias ao reajuste proposto pela administração estadual, como as dos deputados Edilson Silva (PSOL) e Priscila Krause (DEM), e vaiaram os discursos favoráveis ao governo, como o proferido pelo deputado Rodrigo Novaes (PSD). Iniciada por volta das 17h, a votação durou cerca de dez minutos.

Integrante do grupo favorável à proposta, o deputado Isaltino Nascimento (PSB) alegou que o projeto é benéfico para a categoria. “Esse resultado interessa à corporação porque propõe a paridade entre as polícias civil e militar, uma das maiores reivindicações da tropa. Será destinado quase R$ 1 bilhão em dois anos para reajustar os salários dos profissionais. O custo que o governo está tendo é alto, e essa proposta atende às necessidades deles”, frisou.

Ainda de acordo com o parlamentar, a oposição pretende suspender a sessão desta terça (14) através de uma ação judicial. “Fizemos um apelo ao presidente da casa, mas eles [deputados a favor da proposta] aprovaram usando um rolo compressor. Em nenhum momento, o governo respondeu através da Procuradoria Geral da casa sobre o rito processual. Há entendimentos de que a sessão de hoje não poderia ter sido realizada”, explicou.

Do lado de fora da Alepe, policiais e bombeiros militares se reuniram para aguardar o término da votação. Acompanhados por representantes da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco (ACS-PE), os profissionais garantiram a manutenção da operação-padrão, deflagrada desde dezembro de 2016.

Gritando frases como “não vai ter Galo”, a categoria sinalizou que a segurança do carnaval pode ser comprometida devido à aprovação do projeto. “Nenhum dos policiais quer receber as diárias do carnaval depois desse projeto”, pontuou o deputado Joel da Harpa (PTN).

Apesar do descontentamento com a aprovação da proposta do governo, o presidente da ACS-PE, Albérisson Carlos, alegou que a categoria não deseja greve. Ainda assim, ele não descartou a possibilidade de paralisação. “O governo quer que a categoria perca o controle, mas estamos fazendo tudo dentro da legalidade. Mesmo assim, seria leviano falar que não haverá greve de jeito nenhum”, pontua.

Críticas ao projeto

Durante a manhã desta terça-feira (14), em coletiva de imprensa, o presidente da ACS-PE, Albérison Carlos, destacou que alguns pontos da proposta são rejeitados pelos policiais e bombeiros militares. É o caso, por exemplo, da inclusão de algumas gratificações, como auxílio-transporte e risco de vida, ao salário.

Atualmente, esses valores são pagos separadamente. Com a mudança, eles passam a ser descontados como o restante do salário. Como cabo, por exemplo, está na linha de frente, ele ganha um valor maior do risco de vida do que o pago para o coronel. Com isso, o reajuste aponta um aumento maior para as patentes mais altas.

“A categoria não iria rejeitar uma proposta que seria boa para a categoria. O Estado vai provocar um acréscimo no número da violência em Pernambuco se enfiar essa proposta goela abaixo na gente”, afirmou na ocasião.

Operação-padrão

O movimento dos militares em Pernambuco começou em 6 de dezembro. As associações orientaram os filiados a deixar o programa de jornada extra de segurança, que garante mais efetivo nas ruas. Dois líderes chegaram a ser detidos durante um ato público no Centro.

O governo reagiu. Suspendeu as férias de todos os PM e policiais civis. Também anunciou punições para quem havia deixado a jornada extra de segurança, mesmo depois de se comprometer a participar.