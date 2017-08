Pronatec recebe inscrição até 18 de agosto para cursos do ‘segundo lote’ de vagas de 2017

Os interessados em conseguir uma formação gratuita de nível técnico podem se inscrever para o segundo lote do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego ( Pronatec ) até o próximo dia 18. Para procurar vagas e se registrar no programa, é preciso acessar o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) .

Estão abertas mais de 575 mil vagas em cursos de formação inicial e continuada e qualificação profissional a distância. Além disso, o Ministério da Educação ( MEC ) ainda oferece cerca de 1,6 mil vagas na modalidade presencial. As formações são variadas, com cursos como técnico em informática, eletricista industrial, cuidador de idoso e fotógrafo, entre várias outras oportunidades.

Para participar, é preciso ser cidadão brasileiro e ter mais de 15 anos. O programa dá prioridade para grupos como agricultores familiares, beneficiários de programas federais de transferência de renda, povos indígenas e quilombolas, e adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas. No entanto, qualquer um pode se inscrever e concorrer a uma das vagas.

As vagas presenciais são para cidades na Bahia, São Paulo, Piauí, Maranhão e Minas Gerais. Os cursos são gratuitos têm duração de 160 horas, e são ofertados por instituições privadas de educação profissional e tecnológica. Cada modalidade segue critérios específicos de escolaridade. As aulas começam no próximo dia 28. (G1)