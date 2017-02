Proposta de reajuste salarial de PMs e bombeiros chega à Assembleia Legislativa de Pernambuco

O projeto do Governo de Pernambuco de reajuste salarial para os policiais e bombeiros militares, divulgado na sexta-feira (3), chegou à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) na noite desta segunda-feira (6). A proposta, que sugere entre 25% e 40% de aumento para os profissionais, vai passar por, pelo menos, três comissões até chegar à votação no plenário da casa. Os detalhes serão publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) da terça (7).



De acordo com a Alepe, o projeto deve passar pela avaliação das comissões de Constituição, Legislação e Justiça; Administração Pública e Finanças e Tributação. Há, ainda, a possibilidade de outras comissões avaliarem a proposta. O relator de cada comissão tem o prazo de uma semana para emitir o seu parecer.

No plenário, os 49 deputados estaduais devem participar da votação. Para ser aprovado, o projeto precisa de, pelo menos, 25 votos.