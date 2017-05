Quadrilha é presa em Arcoverde com carro roubado que seria entregue em Serra Talhada

Agentes do Setor de Investigações da Delegacia de Arcoverde, prenderam na manhã dessa sexta-feira (12), quatro pessoas, acusadas de roubo de veículo. Os agentes receberam informações de que o grupo havia subtraído um veículo na cidade do Recife nesta madrugada e estariam na cidade em trânsito para fazer a entrega do receptador que seria da cidade de Serra Talhada.

Os civis passaram então a diligenciar em busca de localizar os imputados, logrando êxito ao localizar o veículo VW Voyage, de placas PFY-4206, estacionado na Avenida José Bonifácio, no bairro São Cristóvão, onde o grupo foi abordado e devidamente preso. Na ação ficou comprovado que os assaltantes tomaram o veículo após contratar uma corrida pelo aplicativo Uber, tendo atraído a vítima para uma corrida da Vila Tamandaré, na capital pernambucana, até a cidade de Moreno. O motorista teve dinheiro e outros pertences roubados e foi deixado em um canavial.

Foram presos Wagner Ferreira Rodrigues, 26 anos, Carlos André Monteiro dos Santos, 27 anos, Elivelton Oliveira da Silva, 20 anos e Laís Andreza Félix, de 23 anos.

Com o grupo os investigadores apreenderam além do automóvel, R$ 546,00 em espécie, aparelhos celulares, um simulacro de pistola, aparelhos de som, dentre outros objetos. O grupo foi autuado pelo delegado Gustavo Ramos da Silva, plantonista na Unidade Policial e será apresentado perante o Polo de Audiências de Custódia de Arcoverde.

De Nayn Neto