Quadrilha junina de Sergipe tem ônibus assaltado após festival em Pernambuco

Por volta das 5 horas dessa segunda-feira (26), o ônibus da Quadrilha Unidos em Asa Branca, de Sergipe, foi alvo da ação de dois assaltantes no município alagoano de Novo Lino, na divisa com Pernambuco. Eles retornavam para Aracaju (SE), depois de participar da final do Concurso de Quadrilhas Juninas da Rede Globo Nordeste, realizado em Goiana-PE.

A direção da quadrilha informou ao G1 Sergipe que o ônibus estava parado na pista com 48 integrantes, na tentativa de trocar um dos pneus que tinha furado. Foi quando dois homens saíram do canavial, um com uma faca e outro com uma espingarda, entraram no veiculo e renderam o motorista e outros dois casais, que estavam nos bancos da frente.

Ao perceberem a ação crminosa, um dos integrantes do grupo gritou que no veículo havia um policial, deixando os criminosos apreensivos, fugindo imediatamente. A dupla ainda conseguiu levar alguns celulares e cerca de R$ 150 das vítimas.

O grupo viajava em três ônibus, mas apenas o terceiro foi alvo da ação. Até às 8h30, os integrantes da quadrilha tentavam consertar o penu e não tínham registrado a ocorrência em uma delegacia. (G1)