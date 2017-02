Quadrilha suspeita de cometer homicídios é presa em Floresta

A Polícia Militar apreendeu na última quarta-feira (1º) uma quadrilha suspeita de cometer homicídios em Floresta, no Sertão de Pernambuco. A ação aconteceu durante a operação Fecha Batalhão, com pontos de bloqueios na BR-316. Além dos suspeitos, também foram apreendidas armas, munição e dinheiro em espécie.

De acordo com a PM, os policiais identificaram dois veículos se deslocando em alta velocidade e deram a ordem de parada. Dentro de um dos carros foram encontrados um revólver calibre 38, e 19 balas cal. 38. Também foi encontrado R$ 12.788 em espécie, com um homem de idade não divulgada e um adolescente. No outro veículo, foi localizado com um criminoso – de idade não informada – R$ 22.540em espécie, além de um cheque no valor de R$ 6.798.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram conduzidos e entregues à Delegacia de Floresta. Os criminosos foram autuados em flagrante pelos crimes de formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. (G1)