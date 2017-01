Quatro times chegam à 7ª rodada do PE sem chances de avançar à 2ª fase, um deles é o Serra Talhada

Atlético-PE, América-PE, Serra Talhada e Afogados não tem mais chances de classificação para o hexagonal do título do Pernambucano. Com uma campanha nada convincente, as quatro equipes vão disputar o hexagonal da permanência, que é um torneio contra o rebaixamento, e acontece paralelo ao do título.

Com três empates e três derrotas, em seis jogos, o Atlético-PE termina a primeira fase sem uma vitória sequer, com apenas 16,7% de aproveitamento. O time folga na última rodada e já faz a preparação para não cair para a Série A2. Quem também ainda não venceu foi o Serra Talhada. O Cangaceiro soma dois empates e três derrotas, com 13,3% de aproveitamento.

O time joga na ultima rodada contra o Afogados, que também vive um jejum de vitórias. Com três empates e duas derrotas, a Coruja obteve apenas 20% de aproveitamento até então. O único dos que não se classificaram, que conseguiu uma vitória, foi o América-PE. O Mequinha também conquistou um empate e três derrotas, ficando até agora com 26,7% de aproveitamento.

Do Globo Esporte