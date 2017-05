Ramon Medeiros: O grande campeão do IV Festival Vamos Fazer Poesia

Poeta Ramon Medeiros (lado esquerdo) campeão do IV Festival Vamos Fazer Poesia e Iranildo Marques idealizador do evento.

O dia 29 de abril de 2017 ficou marcado na história cultural de São José do Belmonte e especificamente na história do Festival Vamos Fazer Poesia. Não apenas pela realização do IV Festival, mas, porque quase 40 poetas (dos 64 inscritos) se fizeram presentes e homenagearam o grande patrimônio vivo da poesia, o poeta Zé de Cazuza.

Grande homenageado – Poeta Zé de Cazuza

A abertura do Festival se deu com um Show dos violeiros, Valdir Teles e Diomedes Mariano e os grandiosos poetas, deram um brilho especial à tarde da poesia. No final do evento, o mestre de cerimonial, Felizardo Cazuza, anunciou os 10 melhores poetas da tarde deste sábado, e o título de CAMPEÃO, foi dado ao poeta Ramon Medeiros, representado a cidade de Patos-PB que participou pela primeira vez do maior FESTIVAL DE POESIAS DO MUNDO nesse formato. O poeta recebeu um cheque que lhe dará direito de publicar a sua obra poética. Serão 500 exemplares do seu livro contendo 100 páginas.

Os 10 poetas que foram agraciados com um troféu do festival

Na ordem, os 10 poetas que foram agraciados com um troféu nos seus respectivos lugares.

1º lugar: Ramon Medeiros – Patos-PB

2º Lugar: Silvano Lyra – Olinda-PE

3º Lugar: Francisco Maia – Caicó-RN

4º Lugar: Magnus Kelly – Caicó-RN

5º Lugar: Edmilton Torres – Pesqueira-PE

6º Lugar: Luiz Gonzaga – Limoeiro do Norte-CE

7º Lugar: Adilson Costa – São Lourenço da Mata-PE

8º Lugar: João Luckwu – Serra Talhada-PE

9º Lugar: Maurílio Américo – Natal-RN

10º Lugar Jayres Fernandes – Teixeira-PB

Confira abaixo os poetas que estiveram presentes no IV Festival Vamos Fazer Poesia:

Poeta Simplício Lira (Pio)

Poeta Maurílio Américo – Natal-RN

Poeta João Bosco – Poção-PE

Poeta Iranildo Marques – Serra Talhada-PE

Poeta Francisco de Assis – Juazeiro do Norte-CE

Poeta Edmilton Torres – Pesqueira-PE

Poeta Renato Santos – São José do Egito-PE

Poeta Roberto Ferreira – Barro-CE

Poeta Silvano Lyra – Olinda-PE

Poeta Ramon Medeiros – Patos-PB

Poeta Plácido Amaral – Caicó-RN

Poeta Valter “O Leal” – Pesqueira-PE

Poetisa Lucélia Santos – Patu-RN

Poetisa Jardia Maia – Natal-RN

Poetisa Maria Farias – Santa Terezinha-PE

Poetisa Ainda Maria – Caicó-RN

Poeta Vanilson Cabeção – São José do Egito-PE

Poeta Andrade Lima – São José do Egito-PE

Poeta Amaury Sales – Congo-PB

Poeta Adilson Costa – São Lourenço da Mata-PE

Poeta Melchior Sezefredo Machado – João Pessoa-PB

Poeta Otacílio Pires – Recife-PE

Poeta Bandeira Júnior – Caucaia-CE

Poeta Luiz Gonzaga – Limoeiro do Norte-CE

Poeta Magnus Kelly – Natal-RN

Poeta Orleide Pereira – Barro-CE

Poeta Toinho de Triunfo – Triunfo-PE

Poeta Valbam Lopes – Princesa Isabel-PB

Poeta Kayson Oliveira – São José do Belmonte-PE

Poeta Jonnata Henrique – Brejo da Madre de Deus-PE

Poeta João Luckwu – Serra Talhada-PE

Poeta Rena Bezerra – São José de Princesa-PB

Poeta Jayres Fernandes – Teixeira-PB

Poeta Jadilson Ferraz – Petrolândia-PE

Poeta Jmarley Saraiva – Barro-CE

Poeta Francisco Maia – Caicó-RN

Poeta Armando Medeiros – Princesa Isabel-PB