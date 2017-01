Rebelião em Pernambuco não tem ligação com motins no resto do país, diz secretário

A rebelião na manhã desse sábado (21) no presídio de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, não tem relação com os motins registrados em outras unidades prisionais do país, segundo o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico. “A situação não tem nada a ver com o que está acontecendo na cena nacional”, afirmou o secretário.

A rebelião foi motivada por um “movimento de insatisfação dos presos em função de alguns desencontros e será tranquilamente enfrentado”, disse o secretário em entrevista à TV Asa Branca. Ele não explicou quais desencontros seriam esses.

Pedro Eurico afirmou ainda que o governo do estado está avaliando a situação e vai abrir uma sindicância para apurar o caso.

Treze feridos e um morto

Treze presos ficaram feridos e um de 19 anos morreu na rebelião deste sábado, segundo Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres). Quatro presos foram baleados, conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Três presos conseguiram fugir. Um policia militara também ficou ferido. Ele disse que foi atingido por um dos detentos. “[Foi] um tijolo que jogaram nas celas e bateu em mim, o escudo não me protegeu”, explicou o policial.

O presídio estava com 447 presos e a capacidade é para 186, segundo o Sindicato dos Agentes e Servidores do Sistema Penitenciário (Sindasp). Três agentes penitenciários estavam de plantão e a rebelião aconteceu no pavilhão, conforme o presidente do Sindasp, João Carvalho.

Inaugurado em 2015

O presídio foi inaugurado em 10 de julho de 2015. A unidade conta com 22 celas com capacidade total para acolher 186 reeducandos. O presídio fica no quilômetro 14 da PE-60 e ocupa uma área de 8.000m², sendo 1.473m² de área construída. (G1)