Recebido com festa no bairro Bom Jesus, Luciano Duque comemora resultados do IDEB e anuncia construção de escola no IPSEP

O bairro Bom Jesus recebeu nesta sexta-feira (09), com grande festa, Luciano Duque e Márcio Oliveira, candidatos a prefeito e vice pela Coligação o Trabalho vai Continuar, que em mais um porta a porta reforçaram o compromisso de continuar trabalhando por Serra Talhada e, trazer mais ações para o Bairro.

No palco do ‘caminhão 13’, após exibição de vídeo com equipamentos que foram construídos e entregues no Bairro, Luciano Duque em tom animado começou o discurso comemorando os números das últimas pesquisas eleitorais feitas pelo Múltipla e Opinião, sob o registro 08691/2016 e 09258/2016.

“A nossa candidatura vem crescendo, por que o povo está entendo que nós estamos trabalhando e que Serra Talhada está no caminho certo”, iniciou.

Luciano Duque também comemorou os bons resultados alcançados no IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

“Serra Talhada se destaca nos indicadores da educação. Nós conseguimos, em apenas três anos e oito meses, se destacar na qualidade da educação, por que tivemos a coragem de fazer um concurso público sério, onde colocamos professores concursados, e de qualidade para trazer uma melhor educação para o nosso povo”, lembrou o prefeito que busca à reeleição e acrescentou:

“Melhoramos a merenda escolar, colocamos ônibus para transportar os alunos e, investimos na construção de 4 creches, e estamos construímos mais uma, agora no Bairro da Cagepe seu Deus quiser, nós vamos continuar governando para que possamos trazer mais creches, mais escolas…escolas integrais”, completou.

Frisando que o Bairro foi esquecido “pelos governos do passado”, Luciano destacou que os moradores estão recebendo uma escola com uma ampla estrutura física.

“Esta escola é uma escola modelo, com 12 salas de aula, com três laboratórios, refeitórios e com ginásio coberto”.

Luciano garantiu ampliar o atendimento do Centro de Especialidades, e ampliar o atendimento noturno na Unidade Básica de Saúde e finalizou o discurso anunciando a licitação para construção de uma escola no Bairro do IPSEP.

“Dia 2 de setembro vamos está licitando e, até ao final do mês de outubro devo estar dando a ordem de serviço pra construir outra escola no IPSEP, no mesmo padrão desta do Alto Bom Jesus”, garantiu

Da Assessoria