Recesso altera serviços na Justiça de Pernambuco a partir desta sexta-feira (23)

Quem precisa de serviços no Poder Judiciário de Pernambuco deve ficar atento. O expediente nesta sexta-feira será reduzido. Os trabalhos ocorrerão das 7h às 13h. Depois desse horário, os fóruns e prédios da Justiça pernambucana só voltarão a abrir no dia 2 de janeiro de 2017.

Durante a parada de fim de ano, serão atendidas apenas as demandas urgentes de caráter cível e criminal em regime de plantão. O recesso forense está previsto no artigo 94 do Código de Organização Judiciária do Estado.

Na Capital, o plantão judiciário do 1º grau funcionará no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha Joana Bezerra, área central do Recife. O horário de atendimento ao público é das 13h às 17h.

No resto do Estado, os serviços se concentrarão em 14 unidades judiciárias da Região Metropolitana do Recife (RMR) e do Interior. O horário de atendimento ao público também é das 13h às 17h.

Haverá plantões nos seguintes municípios: Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Nazaré da Mata, Limoeiro, Vitória de Santo Antão, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Ouricuri e Petrolina.

O plantão de 2º grau será realizado no Núcleo de Distribuição e Informação Processual, localizado no térreo do Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, no Centro da capital. O horário de atendimento é das 13h às 17h. (G1)