Recorde de calor no Nordeste

A tarde de 25 de janeiro foi uma das mais quentes do ano até agora em , capital de Pernambuco. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou uma temperatura máxima de 33,0°C. Este valor é igual ao recorde de maior temperatura em 2017, até agora, registrado em 17 de janeiro.

Madrugada quente em Aracaju (SE)

Em , capital de Sergipe, a madrugada de 25 de janeiro foi a mais quente de 2017 até agora. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima foi de 25,1°C. O recorde anterior era 24,9°C, no dia 2 de janeiro.

Recorde de calor em Salvador

Em , capital da Bahia, a tarde do dia 24 de janeiro foi a mais quente deste ano até agora, com temperatura máxima de 33,7°C, conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia.

Temporais no MA

Voltou a chover forte sobre o Maranhão nesta quarta-feira. Em Colinas , segundo o INMET, choveu 55,8 mm em apenas 2 horas, entre 16h e 18h.

A Zona de Convergência Intertropical ( ZCIT ) continua bastante ativa nos próximos dias na costa norte do Nordeste e vai favorecer mais chuva especialmente para o Ceará, Piauí e Maranhão. O ar úmido está chegando ao oeste da Bahia e ao sertão e estas regiões também podem ter pancadas de chuva e até raios nos próximos dias.

Confira a para os próximos dias

Do site Terra