Rejeição a Michel Temer é maior no Nordeste

Com 61% dos brasileiros considerando a gestão Michel Temer como ruim ou péssima, o peemedebista vê este índice crescer acima da média na Região Nordeste, bem como entre as mulheres e as pessoas com nível superior de escolaridade.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (30), 75% dos nordestinos avaliam a gestão Temer como ruim ou péssima. Outros 18% consideram o governo regular e somente 4% aprovam a sua administração. Temer registra os melhores índices nas Regiões Sul e Sudeste do país.

No Sudeste, o índice de reprovação ao governo Temer ficou em 58%, enquanto apenas 10% aprovam a gestão, No Sul, 12% aprovam o peemedebista, 29% consideram sua gestão regular e outros 55% a qualificam como ruim ou péssima.

Entre as mulheres a desaprovação chega a 66%. Dentre as pessoas do sexo masculino, 56% dizem não provar a gestão do peemedebista. Em relação a escolaridade, entre as pessoas que possuem nível médio, a desaprovação chega a 62%.