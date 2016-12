Reviravolta: Médicos ainda não confirmaram morte cerebral de Amanda Barros

Na manhã de ontem (21), o Blog do Alvinho Patriota recebeu vários contatos de pessoas relatando o caso de Amanda Barros, uma jovem de 19 anos que tinha sido atropelada na última terça-feira (20) no Centro de Salgueiro e que havia falecido na cidade de Petrolina.

Pessoas do convívio da vítima haviam nos confirmado a morte da garota, no entanto, na noite de ontem familiares que estão em Petrolina informaram que Amanda ainda não teve a morte cerebral confirmada pelos médicos.

De acordo com familiares, a jovem está internada em coma profundo, em estado gravíssimo, o último estágio do coma. Ela está viva com a ajuda de aparelhos e passará por três exames obrigatórios que confirmarão ou não morte cerebral. Os familiares mantêm a esperança de que Amanda voltará viva para Salgueiro.

Da redação do Blog Alvinho Patriota