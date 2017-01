Revisão de estudos feita pela OMS confirma relação entre zika e Guillain-Barré

Um grupo de trabalho da Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com a Universidade de Berna, na Suíça, fez uma análise de 72 estudos publicados sobre o vírus da zika e confirmou sua relação com a síndrome de Guillain-Barré. O artigo foi publicado nessa terça-feira (03) na revista “PLoS Medicine”.

A síndrome de Guillain-Barré é uma condição rara em que o sistema imunitário do paciente ataca os nervos periféricos. Ela é mais frequente no sexo masculino, mas pessoas de todas as idades podem ser afetadas. Os pacientes sentem fraqueza e sensação de dormência, que geralmente começam nas pernas, braços e rosto.