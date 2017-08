Rompimento em adutora deixa bairros de Serra Talhada sem água, o abastecimento pode voltar ao normal ainda hoje

A Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento) enviou uma nota ao site do Caderno 1 informando do rompimento de uma adutora de 150mm que abastece setores dos bairros Bom Jesus, Malhada e Borborema, em Serra Talhada. Segundo a nota, equipes já estão no local fazendo reparos, e o abastecimento de água, que está suspenso, para estas localidades pode ser restabelecido ainda hoje.

Leia abaixo na íntegra a nota da Compesa:

Serra Talhada, 09 agosto de 2017.

Prezados,

Comunicamos que ocorreu um rompimento na Adutora de 150mm que abastece os setores do Alto do Bom Jesus, Malhada e Borborema (lado do cemitério). Por conta desse acontecido, o abastecimento será interrompido com previsão de retorno hoje, assim que o serviço for concluído. As equipes já estão no local solucionando o problema. Também comunicamos que devido a constante queda de energia na Adutora do Pajeú, estamos com dificuldade de abastecimento nas demais localidade da Cidade.

Antecipadamente agradecemos à atenção e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

GERÊNCIA DE NEGÓCIOS REGIONAL DO PAJEÚ

SERRA TALHADA