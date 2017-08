Saiba em quais locais poderá ser visto o eclipse solar no Brasil

Nesta segunda-feira (21), um eclipse total do sol poderá ser visto nas Américas. O fenômeno, que em sua totalidade será observado apenas nos Estados Unidos, chega ao Brasil de forma parcial, proporcionando aos moradores do Norte e Nordeste do País uma experiência única ao fim da tarde.

De acordo com o Grupo de Astronomia de Pernambuco, na Região Norte, Macapá, capital do Estado do Amapá, terá a maior fração do Sol obscurecido pela Lua, chegando a 41%.

No Nordeste, quem estiver em Fortaleza poderá ver até 40% do sol encoberto pelo satélite natural da terra.

Na Região Centro-Oeste, os moradores localizados na porção norte do Mato Grosso notarão entre 10% e 0% do eclipse parcial. No sudeste do País, na porção norte de Minas Gerais será possível observar menos que 6% do eclipse parcial. Também na porção norte do Espírito Santo, com bem menos intensidade, os moradores poderão observar cerca de 1,5% do fenômeno.

No Brasil ocorrerá o eclipse solar parcial, que é quando a Lua cobre somente parte do disco solar visto no céu, e o alinhamento não se torna tão exato para o observador ver como um eclipse total.

O eclipse solar total, que só poderá ser visto nos Estados Unidos, acontece quando, para um observador na superfície terrestre, a Lua passa exatamente na frente do Sol, bloqueando a luz de nossa estrela por alguns minutos. Esse tipo de eclipse é visível numa estreita faixa sobre a Terra, o que o torna raro para quem o vê. É no eclipse solar total que, instantes antes ou depois, pode-se ver o fenômeno chamado “anel de diamante”, o qual é um pequeno feixe de luz ainda a ser bloqueado pela Lua durante sua passagem na frente do Sol.

No norte, as capitais que verão o eclipse são:

Macapá/Amapá: 41%

Belém/Pará com 38%;

Boa Vista/Roraima com 37%;

Manaus/Amazonas com 21%;

Palmas/Tocantis com 13%;

Porto Velho/Rondônia com 4%;

e Rio Branco/Acre menos do que 0,4%.

No Nordeste, o fenômeno será visto em:

São Luís/Maranhão com 39%;

Fortaleza/Ceará com 40%;

Natal/Rio Grande do Norte com 36%;

Teresina/Piauí com 32%;

João Pessoa/Paraíba com 32%;

Recife/Pernambuco com 29%;

Maceió/Alagoas com 23%;

Aracaju/Sergipe com 18%;

e Salvador/Bahia com 12%.

Astrologia

O eclipse desta segunda é considerado o evento astrológico mais importante do mês e do ano. Leoninos e aquarianos serão os mais afetados. Entenda as mudanças em cada signo no coluna Estrelar.

