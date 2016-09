Saiba quais são os serviços oferecidos pelo Detran-PE na internet

Precisa da 2ª via da carteira de habilitação, renovar carteira de habilitação, solicitar primeira habilitação, quer pedir permissão para dirigir em outro país, agendar defesa de autuação de uma multa ou mudar a categoria de sua CNH? Você pode fazer o pedido desses procedimentos sem sair de casa, de forma simples e segura, pelo portal do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).

Pelo site, o cidadão pode ainda consultar multas e pontos registrados na habilitação, pesquisar débitos ou restrições de veículos,reemissão de taxas, simulador de prova eletrônica, conferir resultados de provas teóricas remarcar provas práticas, lista dos veículos de transporte escolar vistoriados e consulta de placa e protocolo ( serviço localizado na parte superior do site). Além de emitir as taxas dos serviços oferecidos.

Veja lista de alguns serviços oferecidos no site do Detran abaixo:

Alteração de dados do condutor: Solicitação de atendimento para alterar dados cadastrais do condutor. A taxa do serviço é de R$ 78,23

CNH Definitiva: Entrada no pedido de troca da Permissão para Dirigir (PPD).A taxa do Serviço é de R$ 82,84.

Mudança de Categoria: Solicitação que permite ao condutor mudar a categoria de sua CNH. A Taxa de Serviço é de R$ 110,00. Em alguns casos pode ser necessário exame médico, teórico e prático nos valores a partir de R$ 16,00.

Permissão Internacional para Dirigir (PID)- Você pode pedir a primeira via ou a renovação do documento. A Taxa de Serviço é de R$ 200,00.

Primeira Habilitação: Atendimento dar início ao processo de que dá direito a habilitação.

As taxas referente aos serviços da primeira CNH :

Permissão para Dirigir A ou B – R$ 126,00

Permissão para Dirigir AB – R$ 171,00

Exame de Aptidão Física e Mental – R$ 65,00

Avaliação Psicológica – R$ 80,00

LADV – R$ 28,18

Segunda Via da CNH: Solicitação da segunda via da Carteira de Habilitação caso não haja impedimento cadastral. A Taxa de Serviço é de R$ 82,84

Renovação CNH: Entrada no processo de renovação da Carteira de Habilitação. A Taxa do Serviço é de R$ 85,23. Além das taxas do Exame de Aptidão Física e Mental – R$ 65,00, Avaliação Psicológica – R$ 80,00 (só é necessário para quem for exercer atividade remunerada)

Autorização para conduzir ciclomotores (ACC): Atendimento que dá início ao processo que dá direito a ACC. As taxas referentes ao processo de Habilitação para obtenção da Autorização para ciclomotores são as seguintes: Autorização para conduzir ciclomotores R$ 25,00, Licença Aprendizagem de direção de veículos R$ 28,18, Exame de Aptidão Física e Mental R$ 65,00 e Avaliação Psicológica R$ 80,00.

