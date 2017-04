Salgueiro: Moradores ficam emocionados com energia elétrica pela primeira vez em casa

Após muitos anos sem contato com energia elétrica, os moradores do Povoado de Geraldo, na Zona Rural de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, podem ligar uma lâmpada, um televisor ou mesmo uma geladeira dentro de casa. Eles estavam nesta situação, mesmo morando a 100 metros da rede elétrica.

Foram muitos anos de espera para o aposentado Francisco José da Silva. O idoso, de 66 anos, nunca teve energia elétrica em casa. Agora, ao invés de não se desgrudar do candeeiro, seu velho companheiro por anos, Francisco José, admira a lâmpada acesa e o aparelho de televisão funcionando.

O idoso tinha comprado o televisor há seis anos, mas ela ficava guardada sob um lençol, para não ficar tão empoeirada. Isso era porque eles não tinham previsão de quando a energia, enfim, chegaria à comunidade.

“Sem energia para mim era uma tristeza. Quando anoitecia e não tinha energia, a gente ficava triste. Era uma vida desanimada, mas hoje estou animado, tenho energia em casa, graças a Deus”, agradeceu o aposentado

A Companhia Energética de Pernambuco fez a ligação das casas junto à rede elétrica na última semana. Os moradores ainda receberam geladeiras novas e lâmpadas de LED.

O aposentado Cícero Elpídio, de 73 anos, não escondeu a felicidade com a casa toda iluminada. “Está bom agora que tem energia. Vou comprar alguma coisa e botar na geladeira. Estou feliz”, disse.

