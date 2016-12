Sanfoneiro Belmontense vem se destacando na Europa

Jackson da Sanfona, Sanfoneiro, Pernambucano de São José do Belmonte-PE. Faz shows esse final de semana nos dias 16/12 em Amsterdam-Holanda, 17/12 em Bruxelas-Bélgica e no dia 18/12 em Paris-França. Levando o nome da nossa cidade e a nossa cultura representando o forró pé-de-serra com um show exclusivo em comemoração na semana nacional do forró em homenagem aos 104 anos de Luiz Gonzaga na Europa.

Por Cícero Moraes