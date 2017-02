Santa e Sport empatam em 1 a 1 no 1º Clássico das Multidões do ano

No primeiro Clássico das Multidões de 2017, o Santa Cruz empatou com o Sport, no Arruda, neste sábado (18). As duas equipes mantiveram a invencibilidade na temporada.

Numa partida equilibrada em que sobraram críticas para a arbitragem, o Clássico das Multidões concentrou um número pequeno de torcedores. O jogo teve público de 12.408 e uma renda de R$ 135.830.

Os dois técnicos, Vinícius Eutrópio (Santa) e Daniel Paulista (Sport), foram expulsos e não voltaram para o campo no segundo tempo. Eles foram reclamar com a arbitragem ao final do primeiro tempo. O Santa Cruz ainda perdeu André Luiz, que recebeu dois cartões amarelos durante a partida.

Os gols foram marcados pelos craques das equipes Diego Souza e Halef Pitibull. O Sport abriu o placar ainda no final do primeiro tempo, aos 40 minutos. Diego Souza recebeu na frente da área e com a perna esquerda acertou o ângulo do goleiro.

O empate do Santa Cruz veio aos 14 minutos do segundo tempo. Halef Pitbull recebeu de Thomás e mandou para o fundo do gol.

Ouça a narração dos gols na voz de Aroldo Costa:

Fim de partida

O rubro-negro Ronaldo Alves falou sobre a partida na saída do campo. “Um jogo ruim, onde o adversário vem com uma proposta de jogo ruim”, reclamou o jogador do Sport, dizendo que o Leão queria jogar.

Tininho reclamou bastante da atuação da arbitragem. “O time se apresentou bem. A gente lamenta a arbitragem, que foi infeliz demais hoje”, criticou Tininho.

Responsável pelo gol de empate, Halef Pitbull comemorou o resultado do placar e foi ovacionado pela torcida. “Graças a deus estou muito feliz com tudo que está acontecendo”, comemorou.

Ficha do jogo:

Santa Cruz: Julio Cesar; Vítor, Jaime, Bruno Silva e Roberto; Elicarlos (Wellington Cézar), David e Thomás (Thiago Primão); Everton Santos, André Luis, e Pitbull. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Sport: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Mansur; Rithely, Ronaldo (Rodrigo) e Diego Souza; Rogério, Everton Felipe (Reinaldo Lenis) e Leandro Pereira (André). Técnico: Daniel Paulista. Pernambucano (4ª rodada).

Local: Arruda, Recife (PE). Árbitro: Sebastião Rufino Filho. Auxiliares: Marlon Rafael Gomes de Oliveira e Bruno Cesar Chaves Vieira. Gols: Diego Souza, aos oito do primeiro; Halef Pitbull, aos 14 do segundo. Cartões amarelos: Thomás, Wellington Cézar, Halef Pitbull, Ronaldo, Rogério e Leandro Pereira. Expulsão: André Luís. Público: 12.408.

Da Rádio Jornal