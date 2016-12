Seca e recursos escassos prejudicam campos dos clubes do interior de PE

Faltando menos de duas semanas para o início do Campeonato Pernambucano, a situação da maioria dos campos do interior preocupa. Com poucos recursos e sofrendo com a seca, os clubes correm contra o tempo para melhorar os gramados até o dia 4 de janeiro quando a bola rola – ou, pelo jeito, quica – na primeira fase do estadual.

O GloboEsporte.com viu de perto os gramados do Sertão e Agreste, nas cidades de Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Caruaru. Todos, em menor ou maior grau, precisam de reparos. Há casos mais graves, como o de Serra, mas, de modo geral, todos só estarão realmente prontos no segundo turno, de acordo com os próprios dirigentes.

O presidente do Serra Talhada, Zé Raimundo, disse que a situação (veja abaixo) do campo tem melhorado, apesar dos problemas.

– Fizemos uma reposição de 35 mil metros de grama esmeralda (35% do campo) e deu uma melhorada substancial. Realmente, estava numa situação muito crítica. Vai ter condições de jogo, normalmente. A gente pretende chegar, na próxima semana, com 85% a 90% de recuperação. Intensificamos com uso de carro pipa, também, por conta da seca, para dar uma melhorada. Os gastos estão sendo altos.

01 CORNÉLIO DE BARROS, SALGUEIRO

Estádio Cornélio de Barros precisa de muitos reparos na grama (Foto: Kleber Estrela)

O Cornélio de Barros estava entregue à prefeitura da cidade desde a desclassificação do Carcará na série C, no final de Setembro. Nesse período, foram realizadas mais de 60 partidas amadoras, segundo Zé Guilherme, presidente do clube. Resultado: grama morta em vários pontos e mal cuidada no que sobrou. O clube reassumiu o estádio no dia 12 de dezembro e promete deixar em condições mínimas de jogo até o dia 04 quando o Carcará estreia contra o Serra Talhada.

02 NILDO PEREIRA (PEREIRÃO), SERRA TALHADA

Estádio Nildo Pereira, o Pereirão, está em situação crítica (Foto: Daniel Santana)

Dizer que o campo do Serra Talhada está ruim seria injusto. Na verdade, quase não tem campo. As poucas áreas verdes foram plantadas na primeira quinzena de dezembro. O restante deve está sendo plantado até o fim do ano. Para tentar iniciar o Estadual com o gramado em condições ao menos aceitáveis, o time sertanejo tem treinado em Triunfo para preservar o pouco que tem.

03 VIANA DE ARAÚJO (VIANÃO), AFOGADOS DA INGAZEIRA

Estádio Viana de Araújo, Vianão, não tem refletores (Foto: Daniel Santana)

No Vianão, o piso é duro e a grama está seca em alguns trechos, mas a diretoria garante corrigir até o início do campeonato. Ocorre que o estádio não tem iluminação, por isso os jogos serão realizados à tarde. Os refletores serão implantados até o fim de janeiro para que, em caso de classificação para o Hexagonal do Título, o Afogados possa mandar seus jogos lá.

04 ÁUREO BRADLEY, ARCOVERDE

Estádio Áureo Bradley é o melhor dos campos do interior (Foto: Daniel Santana)

Sem dúvidas, o o estádio Áureo Bradley tem o melhor campo do Sertão. Apesar de alguns pontos de grama queimada, o piso é uniforme e o verde predomina. Entrando no campo é possível perceber que a grama está alta, e isso não é por acaso: segundo os dirigentes do clube, trata-se de uma estratégia para dificultar a vida dos adversários.

05 ANTÔNIO INÁCIO, CARUARU

Estádio Antônio Inácio, em Caruaru, receberá jogos do Belo Jardim (Foto: Kleber Estrela)

O estádio do Porto será usado pelo Belo Jardim durante o campeonato enquanto o estádio do Sesi, onde o Belo manda seus jogos, passa por reformas. A exemplo do Afogados e do Flamengo, os jogos aqui serão à tarde porque algumas lâmpadas dos refletores estão queimadas – só serão trocadas caso o Belo Jardim passe para o Hexagonal do Título. Quanto ao campo, segue em obras, mas é um dos poucos que teria condições de jogo de imediato.

06 LUIZ LACERDA (LACERDÃO), CARUARU

Estádio Luiz Lacerda tem sofrido com seca na região (Foto: Kleber Estrela)

Entra ano, sai ano, o campo do Central é pivô de polêmicas. Com poucos recursos, a diretoria costuma deixar para gastar com o gramado faltando poucas semanas para o estadual. Com a seca, o gramado fica com aspecto de morto. Os administradores garantem que é só a aparência e que com mais alguns dias de cuidado o campo estará ideal para a prática de futebol.

