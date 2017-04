Secretaria de Defesa Social dá início a Operção “Força no Foco” na área do 14º BPM

Na manhã dessa terça-feira (18), a Secretaria de Defesa Social (SDS), a través da Diretoria Integrada do Interior-2 (DINTER-2) e da Gerência de Controle Operacional do Interior-2 (GCOI-2), deu início a Operação “Força no Foco”. As ação estão sendo desencadeadas na área de atuação do 14ºBPM, e tem a participação de diversos órgãos operativos da SDS: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto de Criminalística e Lei Seca.

As ações integradas foram planejadas para serem desenvolvidas na área de atuação da Capital do Xaxado e região, no sentido de inibir e coibir o aumento de CVLIs e CVPs, bem como dinamizar as investigações de crimes cometidos durante o ano corrente e anos anteriores, gerando assim uma sensação de sossego e tranquilidade a sociedade como um todo. Com o apoio do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), serão cumpridos diversos Mandados de Busca e Apreensão e Mandados de Prisão em toda área de atuação do Batalhão Cel Manoel de Souza Ferraz.

Durante as ações realizadas hoje (18), até o fechamento desta matéria, foram apreendidas: 01 (uma) espingarda, calibre 20, 12 (doze) munições calibre 38 e 02 (dois) Mandados de Prisão cumpridos, na cidade de Serra Talhada.

Via Nayn Neto