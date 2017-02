Secretaria de Defesa Social de Pernambuco atrasa publicação do número de homicídios no estado

Responsável por contabilizar o número de homicídios em Pernambuco, a Secretaria de Defesa Social (SDS) não divulga a estatística definitiva do número de Vítimas de Crimes Letais e Intencionais (CVLI) no estado desde o último mês de dezembro. No site da pasta, é possível conferir apenas a lista preliminar do último mês de 2016, que contém 454 indivíduos assassinados por homicídio, latrocínio ou lesões corporais.

O número, no entanto, contempla as vítimas registradas entre os dias 1º e 30 de dezembro e é sujeito a alterações até o 15º dia do mês seguinte. Na tarde desta terça-feira (31), as alterações ainda não haviam sido feitas. A lista preliminar do mês de janeiro também não foi publicada pela pasta. Procurada pelo G1, a SDS informou que um novo gestor assumiu a Gerência de Análise Criminal e Estatística e, por isso, novas metodologias para consolidar o número de mortes e diminuir as revisões estão sendo estudadas.

Por meio de nota, o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol-PE) informou que “o combate à crescente onda de violência fica ainda mais prejudicado quando o Governo deixa de publicar os dados e as estatísticas da violência em 2017”. Ainda de acordo com o pronunciamento do sindicato, a produção e a análise das informações ajudam a montar o mapa da criminalidade e tornam possível o desenvolvimento de um planejamento para enfrentar os crimes no estado.

No início de janeiro, a SDS informou que o ano de 2016 teve 13% a mais de homicídios em relação a 2015. O número de crimes no ano passado superou as estatísticas de 2015 no mês de novembro, segundo dados da secretaria. Nesta terça-feira, a pasta informou que foram, ao todo, 4.479 homicídios contabilizados em 2016.