Secretaria de Desenvolvimento Social de Pernambuco abre inscrições para 45 vagas com salários de até R$ 2,7 mil

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco faz seleção simplificada para contratar temporariamente 45 profissionais de nível médio e superior para atuarem nos Núcleos de Mediação Institucional de Conflitos das Estações. As inscrições começaram nessa segunda-feira (7), no site do Instituto Darwin.

Do total, oito vagas são para assistente de mediação, com salários de R$ 2.700 e exigência de ensino superior completo. Para mediador de conflitos, são 35 vagas de nível médio com salários de R$ 1.500. As outras duas vagas são auxiliar técnico de mediação, também com remuneração de R$ 1.500 e exigência de ensino médio completo.

A seleção será feita a partir de análise de experiência e prova de títulos. No ato da inscrição, pelo site da organizadora, o candidato deve anexar os documentos digitalizados exigidos no edital. A taxa para participar é de R$ 40 (nível médio) e R$ 60 (nível superior), devendo ser paga até o dia 4 de setembro.

As vagas são para os núcleos no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Petrolina. Os contratos são de 24 meses, prorrogáveis por igual período, com carga horária de 40 horas semanais. O edital completo pode ser consultado pela internet.

As inscrições vão até o dia 1º de setembro. A previsão é de que a divulgação do resultado final da seleção aconteça no dia 1º de outubro, no site da organizadora. (G1)