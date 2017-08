Secretaria de Saúde de Salgueiro afirma que ainda não foi confirmada morte de jovem por meningite

A Secretaria de Saúde de Salgueiro informou na noite dessa terça-feira (08) que ainda não há confirmação se a morte da jovem Cristiane Nascimento, 20 anos, foi provocada por meningite viral. Em contato com nossa redação, o secretário de Saúde, Felype Sampaio, informou que o resultado do exame por imagem não acusou a referida infecção, mas está aguardando laudo do exame de sangue.

“Foi feito o exame de imagem e não acusou meningite. Agora estamos aguardando o resultado do exame de sangue. Todos os exames passam pela Secretaria Municipal de Saúde”, disse Felype por telefone.

Cristiane morreu na madrugada de ontem com suspeita de meningite, após passar oito dias internada. Amigos dela nos informaram que já havia confirmação que a morte foi provocada por meningite. A jovem era casada e deixou uma filha de apenas 5 anos.

