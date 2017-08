Secretaria de Trabalho de PE abre seleção para contratar 257 profissionais. Há vagas para Serra Talhada

O Governo de Pernambuco publicou no Diário Oficial do estado o edital de abertura de seleção simplificada para contratação temporária de 257 profissionais para atuar na Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação (SEMPETQ). São 243 oportunidades para funções de nível médio e 14 para funções de nível superior. As inscrições começam nesta terça-feira (1º) e seguem até domingo (20).

O teste ocorrerá no Recife e nos municípios de Petrolina e Salgueiro, no Sertão, Garanhuns e Caruaru, no Agreste, além de Palmares e Nazaré da Mata, na Zona da Mata. O resultado final da seleção será divulgado no dia 20 de outubro.