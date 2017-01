Secretário diz que situação em presídios de Pernambuco está controlada

O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, garantiu que a situação dos presídios do estado está “sob controle, em ordem e sem nenhuma ocorrência”. Diante das rebeliões espalhadas pelo país, que já deixaram dezenas de detentos mortos desde o início deste ano, Pedro Eurico não informou quais medidas preventivas estariam sendo tomadas pela pasta para evitar chacinas nas unidades de Pernambuco.

Na noite deste domingo (15), o secretário afirmou ao Diario: “estamos cuidando de manter a ordem e a tranquilidade em nossas unidades”. A Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) também se pronunciou neste domingo. Por meio de nota enviada à imprensa, o órgão ressalta “que está atento às questões nacionais, mas que o sistema prisional de Pernambuco está sob controle.”

Nesta terça-feira (17), Pedro Eurico deve participar da reunião dos secretários de segurança pública dos estados e Distrito Federal com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.

O Palácio do Planalto publicou a informação no Twitter, neste domingo (15). Na pauta do encontro, as medidas imediatas para a crise carcerária do Brasil. O encontro será às 9h30, em Brasília.

Do Diário de Pernambuco