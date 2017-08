Segundo assaltante de carro-forte na PE-365 morre em confronto com a polícia, ele era de Cabrobó

Na madrugada deste sábado (19), por volta das 03:00, mais um integrante da quadrilha que explodiu o carro-forte na PE-365, no distrito de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú, morreu em confronto com a polícia.

Segundo informações, após levantamento realizado pelo Serviço de Inteligência, foi localizado a chácara onde os bandidos estavam escondidos. Os policiais realizaram o cerco e no local só se encontrava um dos elementos identificado como Joelson Gomes dos Santos, vulgo “Azulão”, natural de Cabrobó. Ele reagiu contra o policiamento que revidou.

“Azulão” foi encaminhado para o hospital de Serra Talhada mas devido a gravidade dos ferimentos veio a óbito.

Via O Povo com a Notícia