Segundo filhote de onça parda é encontrado no Sertão de Pernambuco

Um filhote de onça parda (suçuarana – Puma concolor) foi entregue à Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), nessa quinta-feira (12), na área rural do município de Exu, na divisa entre o Sertão pernambucano e o Ceará. Em menos de quatro meses, este é o segundo animal da mesma espécie resgatado no interior do Estado.

Com aproximadamente 20 dias, o filhote pesa 300 gramas, porém ainda não se sabe o sexo por ser muito novo. De acordo com a CPRH, o mamífero foi encontrado por agricultores junto com outro filhote, que não conseguiu sobreviver. Um sertanejo ainda cuidou do animal por uma semana. Logo depois, o mamífero foi entregue à Polícia Militar Ambiental da cidade do Crato, município do Ceará.

O animal está previsto para chegar ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Pernambuco (Cetas Tangara), localizado Recife, na próxima terça-feira (17).

Primeira onça encontrada no Sertão

A onça, que atende pelo nome de Diego, foi resgatada no município de Serrita, também no Sertão de Pernambuco. O mamífero foi resgatado com aproximadamente um mês e meio de vida. Além de ter perdido o contato com a mãe, o filhote chegou assustado e com descalcificação óssea. Ainda não há previsão de quando ele será solto na mata pernambucana.

