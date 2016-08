Seis agentes ficam feridos durante rebelião na Funase de Caruaru, diz PM

Seis agentes socioeducativos ficaram feridos durante uma rebelião na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, um pacote de maconha foi jogado para dentro da unidade e interceptado pelos agentes. A PM informou que os internos se rebelaram e colocaram fogo em um portão.

Em nota, a assessoria da Funase informou que o tumulto aconteceu durante o banho de sol e que um agente teve ferimentos leves enquanto tentava controlar os internos. Ainda segundo a Fundação, o tumulto foi controlado rapidamente.

O tenente-coronel Roberto Galindo, comandate do 4º Batalhão da Polícia Militar, disse que “os agentes foram agredidos com pancadas e pedradas”. Segundo ele, quatro agentes foram levados para o Hospital Regional do Agreste – ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Galindo disse que pelo menos metade dos internos participou da ação.

O tenente-coronel não soube informar a quantidade de maconha que estava no pacote. Equipes do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) foram ao local para conter o motim. Uma revista foi realizada e nada foi encontrado. (G1)