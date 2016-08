Seleção busca preencher 18 vagas para técnico em agropecuária em Pernambuco

Começam nesta segunda-feira (29) as inscrições no processo seletivo da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) que visa preencher 18 vagas para o cargo de técnico em agropecuária. O salário é de R$ 1.635, e os candidatos devem ter nível médio/técnico de escolaridade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de setembro.

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível na internet e encaminhá-lo, por meio de Sedex ou de forma presencial, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 16h, para o Setor Jurídico da Adagro, na Avenida Caxangá, 2200, Cordeiro, Recife – PE – CEP: 50711-000. É preciso anexar cópia dos documentos relacionados no editalem envelope lacrado, devidamente identificado com o nome do candidato e do cargo.

A seleção terá validade de dois anos e conta apenas com uma etapa: avaliação curricular, que é eliminatória e classificatória. Também são requisitos para participar da seleção: experiência profissional como técnico em agropecuária por, no mínimo, um ano, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB; e disponibilidade para viagens.

A carga horária é de 40 horas semanais. As oportunidades são para os escritórios localizados em Belo Jardim, Sanharó, Goiana, Sertânia e Ouricuri, com uma vaga para cada município. São oferecidas ainda três vagas para a Barreira Sanitária de Xexéu, em Palmares; e outras três para a Barreira Sanitária de Ambó, em Sertânia; e duas oportunidades para a Barreira Sanitária de Marcolândia. Às pessoas com deficiência, são reservadas cinco vagas. (G1)