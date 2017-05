Seleção para estagiários do Tribunal de Contas de Pernambuco é cancelada por falhas em provas

O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) informou, na manhã dessa quarta-feira (10), que determinou o cancelamento do concurso realizado para selecionar estagiários para o cadastro de reserva do órgão. A medida foi tomada por causa de falhas ocorridas durante as provas objetivas. A divulgação de gabaritos e resultados está suspensa e novos testes serão realizados. O TCE-PE ainda vai informar o calendário.

As provas ocorreram no domingo (7). Mais de três mil pessoas se inscreveram na seleção em busca de vagas, de acordo com o tribunal. Segundo nota de esclarecimento do TCE-PE, falha foi descoberta no momento da aplicação das provas objetivas.

Nas folhas de respostas, havia espaço para anotação formal de 40 quesitos. A prova tinha, ao todo, 50 questões objetivas, conforme o previsto no edital e no contrato.

De acordo com o tribunal, a empresa contratada para aplicar as provas adotou uma medida para tentar amenizar o problema. Os candidatos tiveram que acrescentar, de forma manual, nas folhas de respostas o gabarito da 10 questões restantes. Diante disso, o órgão considerou que a ação poderia prejudicar a transparência no processo e a segurança jurídica. (G1)