Seminário de Integração fez parada nos campi da UPE em Serra Talhada e Arcoverde

Depois de passar pelos campi da Universidade de Pernambuco (UPE) em Petrolina e Salgueiro, foi a vez das unidades da instituição em Serra Talhada e Arcoverde receberem o Seminário de Integração 2017 da Universidade, nos dias 06 e 07/04, respectivamente.

O evento, que tem como objetivo avaliar e atualizar o plano integrado de gestão acadêmica com vistas a consolidação e melhoria da qualidade dos cursos da Universidade, contou com a participação de docentes, servidores e estudantes.

Nas reuniões, foram discutidos assuntos das áreas de gestão, ensino, pesquisa e extensão. Entre eles, a mobilidade docente, estágio probatório, política de articulação com outras instituições e a cooperação internacional. O quinto encontro acontece esta terça-feira (11/04) no campus da UPE em Santo Amaro.

SERRA TALHADA – O seminário, iniciado no turno da tarde, teve a abertura feita pela vice-reitora da UPE, Profa. Socorro Cavalcanti, que agradeceu a receptividade para com a equipe da gestão central da Universidade e destacou a importância do momento. A vice-reitora fez, ainda, a apresentação do relatório geral de ações 2016.

Em seguida o pró-reitor de graduação, Prof. Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues, fez a apresentação e análise da situação atual da autoavaliação da UPE e seu resultado no Sinaes.

O pró-reitor de graduação foi seguido da apresentação sobre pós-graduação e intercâmbio, feita pela pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e inovação (Propegi), Profa. Tereza Cartaxo. Após as apresentações dos relatórios foi aberto um espaço para perguntas, que contou com a participação e contribuição de grande parte dos docentes da unidade.

A noite foi a vez dos estudantes da unidade participarem de uma plenária geral, onde foi aberto um espaço para que pudessem fazer perguntas e tirar dúvidas com a equipe da gestão central da UPE.

ARCOVERDE – O encontro, iniciado também a tarde, teve a abertura realizada pelo reitor da UPE, Prof. Pedro Falcão, que ressaltou o momento oportuno para avaliar as ações de integração acadêmica desenvolvidas na instituição e atualizar o planejamento para 2017-2018. O reitor fez, ainda, a apresentação do relatório geral de ações 2016.

A metodologia do seminário em Arcoverde foi basicamente a mesma do dia anterior. O pró-reitor de graduação, Prof. Luiz Alberto, fez a apresentação e análise da situação atual da autoavaliação da UPE e seu resultado no Sinaes e a pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e inovação (Propegi), Profa. Tereza Cartaxo, fez uma exposição sobre a pós-graduação e intercâmbio. As apresentações foram seguidas de um debate com os professores e alunos da unidade.

Em outra sala, ainda durante a tarde, a vice-reitora, Profa. Socorro Cavalcanti, e a pró-reitora de desenvolvimento de pessoas (Prodep), Profa. Vera Gregório, tiveram um encontro com os servidores do campus para que pudessem tirar suas dúvidas e expor seus pleitos.

O reitor aproveitou, ainda, a ida ao município para fazer uma visita as obras do campus definitivo da UPE na cidade.

Compuseram, ainda, a equipe a coordenadora da comissão própria de avaliação da UPE (CPA), Profa. Tercina Lustosa, o coordenador do Núcleo de Comunicação e Tecnologia da Informação, Prof. Haroldo Amaral, o presidente da Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA), Prof. Ernani Martins.