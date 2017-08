Senac oferta cursos de Gestão e Beleza em Serra Talhada

Com uma localização estratégica privilegiada, Serra Talhada é um dos principais municípios do Sertão de Pernambuco e tem uma economia importante para o desenvolvimento da região, com comércio e serviços liderando a geração de emprego. Com o objetivo de oferecer mais oportunidades de qualificação profissional para quem tem interesse nesses segmentos, o Senac em Serra Talhada está com inscrições abertas para cursos nas áreas de Beleza e Gestão.

Há opções para Liderança Coach e Gestão de Pessoas, Penteado e Maquiagem para Noivas, Design de Sobrancelha e Recepcionista. A programação tem início a partir da próxima segunda-feira (14) e as cargas horárias dos cursos variam de 16h a 160h, ou seja, de uma semana a cerca de três meses de aula.

Os interessados devem comparecer ao Senac, que fica na Praça Barão do Pajeú, nº 911, Centro, em Serra Talhada. Os investimentos podem ser pagos no boleto bancário ou parcelados no cartão de crédito (confira tabela abaixo). No pagamento à vista, o aluno recebe 15% de desconto e quem possui carteira de comerciário ou do Sesc conta com 20% de desconto. Mais informações: (87) 3831-1389.

Programação:

Serviço

Cursos – Senac Serra Talhada

Inscrições e local das aulas: Senac Serra Talhada – Praça Barão do Pajeú, nº 911, Centro, Serra Talhada.

Mais informações: (87) 3831-1389