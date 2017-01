Sérgio China começa a esboçar time titular do Serra Talhada para o PE

Com a proximidade do Campeonato Pernambucano, as equipes começam a ganhar cara para a disputa do certame. O Serra Talhada é um exemplo disso, com poucos dias de treinamento sob o comando do técnico Sérgio China, a equipe já começa a ser esboçada visando a estreia do dia 4 de janeiro.

No amistoso da última quarta-feira, quando o Cangaceiro foi derrotado pelo Atlético de Cajazeiras-PB, no Perpetão, China começou a partida com: Ruan; Walber, Danilo, Weverton e João Vitor; Dalton, Everton, Tallyson e Renatinho; Brendo e Edson Pitbull. Essa é a primeira formação do time para o Estadual, mas podendo sofrer alteração dependendo não só do desempenho dos jogadores, como também da parte física. O Lampião inicia na competição estadual contra o Salgueiro, às 20h, no estádio Cornélio de Barros.

Do Globo Esporte