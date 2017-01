Sérgio China deixa o Serra Talhada para comandar o Campinense

O técnico Sérgio China deixou o comando do Serra Talhada Futebol na noite desta quinta-feira (19). Segundo o assessor de imprensa do Lampião, Geovane Oliveira, China recebeu uma proposta do Campinense, para comandar a Raposa no Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão da Série C.

Com Sérgio China no comando do Serra Talhada foram quatro jogos pelo Campeonato Pernambucano sendo, duas derrotas e dois empates, deixando o Serra Talhada na vice-lanterna da primeira fase da competição com 2 pontos ganhos. A última partida que o técnico esteve no comando da equipe Cangaceira, foi na noite dessa quarta-feira (18), quando o Serra Talhada recebeu o Central no Pereirão e foi derrotado pelo placar de 1×0.

A apresentação de Sérgio China como técnico da Raposa do Nordeste, está prevista para hoje (20) na cidade de Campina Grande.