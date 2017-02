Serra Talhada aparece no ranking das cidades que mais receberam chuvas nas últimas 24 horas, afirma Climatempo

Cidades nordestinas estão entre as que receberam a maior quantidade de chuva no Brasil neste período. Chuvas moderadas a fortes foram observadas na madrugada e manhã dessa segunda-feira (20) no Nordeste.

De acordo com o Climatempo, Serra Talhada foi a cidade que mais recebeu volumes de chuvas nas últimas 24 horas em Pernambuco e a nona do Brasil.

(Foto do Sítio Carnaúba – zona rural de Serra Talhada)

A capital do Sertão do Pajeú registou 48,6 mm. confira abaixo o ranking das cidades que mais receberam volumes de chuvas no País.