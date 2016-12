Serra Talhada apresenta elenco com 21 jogadores para a disputa do PE

A menos de 15 dias para o início do Campeonato Pernambucano 2017, o Serra Talhada, enfim, apresentou o elenco para a disputa da competição. Após o anúncio do técnico Sérgio China no último fim de semana, o Cangaceiro começou a pré-temporada nesta quarta-feira, com a apresentação de 21 jogadores, que já trabalharam a parte física na manhã desta quarta-feira.

Os atletas tiveram uma breve conversa com China e diretoria, e logo em seguida fizeram um trabalho de movimentação sem bola em um campo society, vizinho ao estádio Pereirão. De acordo com informações, o time vai treinar com bola a partir da tarde desta quarta-feira, na cidade de Triunfo. Isso porque o Nildo Pereira seguem com reformas no gramado e só será liberado para receber jogos do Estadual.

De acordo com o presidente José Raimundo, o clube planeja contratar 17 jogadores e promover outros oito das categorias de base, formando um grupo de 25 atletas. O Lampião só terá 14 dias de trabalho até o início do Estadual, marcado para começar no dia 4 de janeiro.O Serra Talhada estreia contra o Salgueiro, ex-time de China, às 20h, no Cornélio de Barros.

Veja os jogadores que se apresentaram nesta quarta-feira:

Goleiros: Natan, Juan e Caio;

Zagueiros: Luis Eduardo, Danilo Quipapá, Diego e Everton;

Laterais direitos: Válber, Renatinho e Juninho;

Laterais esquerdos: Fabrício e João Victor;

Volante: Evandro e Talisson;

Meias: Rodrigo, Jefferson, Luquinhas e Everton;

Atacantes: Edson Pitbull, Nenem e Breno.

Do Globo Esporte