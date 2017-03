Serra Talhada bate o Vitória e segue na briga pela liderança do hexagonal da permanência

Serra conseguiu bom resultado fora de casa (Foto: Geovane Oliveira)

O Serra Talhada encarou o Vitória no estádio Carneirão nesta quarta-feira (01) e venceu por 1 a 0. A partida foi válida pela oitava rodada do hexagonal da Permanência do Campeonato Pernambucano.

O gol do jogo foi marcado por João Paulo de pênalti, aos 21 minutos do primeiro tempo. A partida marcou a estreia do técnico Alexandre Lima no comando do Cangaceiro, substituindo Cícero Monteiro, que aceitou proposta para treinar o Flamengo-PI.

Com o resultado, o Serra Talhada chegou aos 15 pontos e segue na briga por uma vaga na Série D do Brasileiro 2018. Já o Vitória, está temporariamente na terceira posição, com 13 pontos. As equipes voltam a jogar no domingo.

O Serra encara o Afogados no estádio Vianão, às 15h. O Vitória visita o América, no estádio Ademir Cunha, às 16h.

Do Globo ESporte