Serra Talhada anuncia contratação de goleiro ex-Santos para o Estadual

Foto: Geovane Oliveira

O Serra Talhada anunciou nesta quarta-feira a contratação do goleiro Felipe, para reforçar o time no Pernambucano. Ele chega para disputar a posição com Ruan e Caio. O atleta tem 21 anos e veio do Santos, onde atuava como quarto goleiro.

Além do Santos, o arqueiro já passou pela categoria de base do Sport em 2011, e por dois times paraibanos, um deles, o Botafogo-PB.

Antes de ser contratado, o goleiro – que surpreendeu pela altura (1,98 metros) só havia ouvido falar sobre o Lampião, mas acredita que vai encarar bem a temporada no clube.

– Eu vim com o espírito bem, com a cabeça boa. Estou bem, estou treinando. Espero encarar esse desafio com a vitória. Que Deus possa nos conceder um bom ano e que possamos conquistar esses objetivos.

O Serra Talhada entra em campo neste domingo (15), para encarar o Vitória fora de casa às 16h00 no estádio Carneirão, jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Do Globo Esporte