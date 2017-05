Serra Talhada desiste do Campeonato Brasileiro da Série D

O Serra Talhada não vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo presidente José Raimundo no início da tarde desta quinta-feira. De acordo com o regulamento do Pernambucano 2016, o Atlético Pernambucano herda a vaga na competição nacional.

De acordo com o presidente do Cangaceiro, a condição financeira do clube foi o principal motivo da desistência.

– Na última terça, me reuni com membros da federação e disse da minha posição de não participar. Não adianta ir para uma competição dessa sem o suporte financeiro. Procuramos honrar nossos compromissos. Achamos por bem não participar para preservar o nosso nome, mesmo sabendo de alguma punição que possa ter.

Ainda segundo José Raimundo, o planejamento permanece para a disputa dos Campeonatos Pernambucano de base de 2017.

