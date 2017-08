Serra Talhada empata com Salgueiro pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20

Serra Talhada e Salgueiro se enfrentaram nesse sábado (12) no Estádio Nildo Pereira de Menezes, o ‘Pereirão’, partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20.

A equipe Cangaceira e o Carcará do Sertão apenas empataram por 1×1, os gols da partida foram anotados por Esdras, que abriu o placar para o Lampião aos 15 minutos da segunda etapa, e Cícero que deixou tudo igual para o Tricolor do Sertão aos 21 minutos do segundo tempo.

Com esse resultado o Serra Talhada conquistou o primeiro ponto na competição e ocupa a 3ª colocação na tabela de classificação do grupo A. Já o Salgueiro é líder e agora soma 4 pontos no campeonato.

Na próxima rodada o Serra Talhada encara o Flamengo de Arcoverde no Pereirão. Já o Salgueiro vai até Afogados da Ingazeira encarar a Coruja Sertaneja no Estádio Valdemar Viana de Araújo.

Confira abaixo os resultados e a classificação do Campeonato Pernambucano Sub-20: