Serra Talhada empata pela segunda vez consecutiva jogando no Pereirão

O Serra Talhada Futebol Clube recebeu na noite dessa quarta-feira (08) o Vitória-PE no Estádio Pereirão. Em um duelo com algumas chances claras de gol, os dois times não balançaram as redes e ficaram no 0 x 0.

Com esse resultado a equipe Cangaceira continua na segunda colocação com 5 pontos ganhos, já o Tricolor das Tabocas continua na terceira colocação, também com 5 pontos. No próximo domingo (12) o Lampião vai até a cidade de Carpina encarar o Atlético-PE, já o Vitória-PE joga em casa contra o Flamengo de Arcoverde.

Confira abaixo os resultados e a classificação após o término da 3ª rodada da Permanência: